Мишустин поручил упростить медкомиссию для будущих контрактников
Россияне, которые добровольно поступают на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Такое поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке», — говорится в постановлении Михаила Мишустина. Оно находится в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что раньше медобследование состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного в региональном. После поручения премьер-министра комиссия будет проходить в один этап.
Ранее глава правительства поручил предоставить равные условия участвующим в спецоперации мобилизованным, контрактникам, а также добровольцам из ДНР и ЛНР. Уточняется, что речь идет о социальных гарантиях для бойцов.