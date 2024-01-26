Мишустин поручил упростить медкомиссию для будущих контрактников

Россияне, которые добровольно поступают на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Такое поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.

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«Россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке», — говорится в постановлении Михаила Мишустина. Оно находится в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что раньше медобследование состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного в региональном. После поручения премьер-министра комиссия будет проходить в один этап.