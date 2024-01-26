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Путин рассказал о ситуации в Соледаре

Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками спецоперации в Петербурге.

Путин рассказал о ситуации в Соледаре
© РИА Новости

«Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

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Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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