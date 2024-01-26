Названы особенности самого быстрого российского дрона на СВО

«Это дрон новой модификации, созданный по новой схеме. Я полагаю, он увеличит наши данные разведки и увеличит доставку боеприпасов на большую дальность. Его скорость позволяет перемещаться вне пределов досягаемости средств поражения украинцев. Сегодня это российское ноу-хау, его нет ни у Запада, ни у наших противников на Украине. Он идет как самолет, летает и маневрирует как вертолет. Маневренные возможности у него намного выше, чем у обычного беспилотника», — объяснил он.