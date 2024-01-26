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Путин: в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек

В зоне боевых действий в настоящий момент находится свыше 600 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции. RT на русском

По словам российского лидера, военнослужащим, участвующим в СВО, приходится удерживать линию фронта в более чем две тысячи километров. Lenta.ru

Он отметил, что такой механизм "подчас, надо сказать, как любой государственный механизм работает так, с известными административными издержками". ТАСС

Путин назвал количество находящихся в зоне боевых действий человек
© РИА Новости
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