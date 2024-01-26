Путин назвал количество находящихся в зоне боевых действий человек

В зоне боевых действий в настоящий момент находится свыше 600 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции. RT на русском

По словам российского лидера, военнослужащим, участвующим в СВО, приходится удерживать линию фронта в более чем две тысячи километров. Lenta.ru