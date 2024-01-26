В Верховной Раде призвали мобилизовать женщин

«Обязанность защищать государство прописана для всех. Моя позиция такова, если это необходимо для нужд государства, и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости — нужно мобилизовать», — заявила Совсун.