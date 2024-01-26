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Помощник госсекретаря США О'Брайен: Украина в 2024 году будет наступать

Помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что военная стратегия ВСУ на 2024 год — наступательная, передает «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В США рассказали о стратегии ВСУ на 2024 год
© Газета.ру

По данным О'Брайена, украинские войска могут опереться на «выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины».

Кроме этого, чиновник полагает, что ближайшие месяцы окажутся для украинской стороны напряженными.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд, но военно-промышленный комплекс союзных стран не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов.

Американский президент Джо Байден сказал, что вопрос оказания дальнейшей помощи США Украине упирается в меньшинство в конгрессе.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что скептически относится к тому, что США продолжат оказывать помощь Украине в случае победы на выборах бывшего президента США Дональда Трампа.

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