В США рассказали о стратегии ВСУ на 2024 год

Помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что военная стратегия ВСУ на 2024 год — наступательная, передает «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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По данным О'Брайена, украинские войска могут опереться на «выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины».

Кроме этого, чиновник полагает, что ближайшие месяцы окажутся для украинской стороны напряженными.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд, но военно-промышленный комплекс союзных стран не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов.

Американский президент Джо Байден сказал, что вопрос оказания дальнейшей помощи США Украине упирается в меньшинство в конгрессе.