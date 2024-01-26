Генсек НАТО выразил надежду на скорейшую ратификацию Венгрией заявки Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорейшую ратификацию Венгрией заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вступление Швеции в альянс сделает его еще сильнее (...). Приветствую поддержку со стороны премьер-министра Венгрии [Виктора] Орбана. Надеюсь на скорейшую ратификацию, как только парламент Венгрии соберется на заседание в конце февраля», — отметил генсек.
Столтенберг также приветствовал недавнюю ратификацию заявки Швеции Турцией.
23 января парламент Турции простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.
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