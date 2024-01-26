МО РФ в 2023 году реконструировало три аэродрома, задействованных в мероприятиях СВО

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что за 2023 год военно-строительный комплекс МО РФ реконструировал три аэродрома, задействованных в ходе специальной военной операции. По словам замминистра, речь идет о Балтиморе, Липецке и Чкаловском.