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МО РФ реконструировало в 2023 году три аэродрома, задействованных в СВО

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что за 2023 год военно-строительный комплекс МО РФ реконструировал три аэродрома, задействованных в ходе специальной военной операции. По словам замминистра, речь идет о Балтиморе, Липецке и Чкаловском.

МО РФ в 2023 году реконструировало три аэродрома, задействованных в мероприятиях СВО
© ТК «Звезда»

За прошедший год специалисты Минобороны завершили работы на 13 аэродромах. Развивается инфраструктура аэродромной сети ВС РФ.

«Завершена реконструкция объектов аэродромов Балтимор, Липецк и Чкаловский, обеспечивающих выполнение мероприятий специальной военной операции», - доложил замглавы российского оборонного ведомства на Едином дне приемки военной продукции.

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