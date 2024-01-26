МО РФ в 2023 году реконструировало три аэродрома, задействованных в мероприятиях СВО

МО РФ реконструировало в 2023 году три аэродрома, задействованных в СВО
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что за 2023 год военно-строительный комплекс МО РФ реконструировал три аэродрома, задействованных в ходе специальной военной операции. По словам замминистра, речь идет о Балтиморе, Липецке и Чкаловском.
За прошедший год специалисты Минобороны завершили работы на 13 аэродромах. Развивается инфраструктура аэродромной сети ВС РФ.
«Завершена реконструкция объектов аэродромов Балтимор, Липецк и Чкаловский, обеспечивающих выполнение мероприятий специальной военной операции», - доложил замглавы российского оборонного ведомства на Едином дне приемки военной продукции.