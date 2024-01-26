Российские танки оснастили радиоэлектронной защитой от дронов

Машины наши оснащены динамической защитой, а также «Волнорезами» — это РЭБ-система. FPV-дроны сейчас очень часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. В принципе «Волнорезы» нам помогают, — рассказал командир танковой роты с позывным Казак.