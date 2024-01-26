Писториус разъяснил, зачем брать в армию людей без гражданства ФРГ

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус разъяснил идею брать на службу в немецкую армию людей без гражданства. В интервью Bild, которое опубликовали на YouTube, он подчеркнул, что речь идет о детях мигрантов второго и третьего поколений.

Ранее Писториус заявил, что в Германии есть проблема с нехваткой военнослужащих и решить ее можно с помощью лиц без гражданства. При этом он подчеркнул, что Берлин не стал бы первым в Европе принимать подобный шаг.

В интервью министр объяснил, что речь не идет о том, чтобы в бундесвер вступали люди, которые прожили в Германии всего несколько месяцев.

«Мы говорим о детях второго и третьего поколения, у которых еще нет немецкого паспорта, но которые свободно говорят по-немецки, живут в этой стране и, возможно, готовы служить этой стране, в которой они выросли или растут», — заявил он.