ВМФ России за прошлый год получил 7,7 тысячи единиц средств поражения
Военно-морской флот России за прошлый год получил более 7,7 тыс. единиц средств поражения, в том числе ракеты «Циркон», «Калибр» и «Уран».
Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко на Едином дне приёмки военной продукции.
В интересах Военно-морского флота поставлены более 7700 единиц морских средств поражения — крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Калибр», «Уран» и «Циркон», противокорабельные и противолодочные ракеты, — сообщил он.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее поручил нарастить производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» в 2024 году.