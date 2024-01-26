В Кремле анонсировали встречу Путина с участниками СВО

Президент России Владимир Путин проведет встречу с участниками специальной военной операции (СВО) 26 января. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

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Песков анонсировал, что встреча пройдет в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Ранее в январе, перед Рождеством, глава государства встречался с родственниками участников СВО. Путин назвал свое общение с семьями бойцов сигналом чиновникам и пообещал наладить обратную связь с близкими военнослужащих.