Пленный ВСУ заявил, что в одном из их подразделений в строю осталось 3% от состава пехоты

"Людей уже нет где-то месяца два, туда два человека, туда два человека - просто на позиции в оборону. У нас просто людей нет, чтобы что-то делать, предпринимать. И нас не отводят на ППД (пункт постоянной дислокации - прим. ТАСС), просто держат до последнего. <...> Мы подчиняемся подразделению "Марун", оно нас просто держит. Наверное, своих людей бережет, а нас, как скот, до последнего держат, чтобы уже никого не было", - отметил Попов.