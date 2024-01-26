«Калашников» представит в Саудовской Аравии модернизацию БЛА Supercam

Концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М, который является результатом глубокой модернизации Supercam 350, сообщили в пресс-службе концерна.

Согласно сообщению пресс-службы, «Калашников» впервые представит на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS)-2024 в Эр-Рияде комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М, предназначенный для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства дрона и модернизировали комплекс средств наземного управления с учетом практического опыта эксплуатации аппарата.

Согласно данным пресс-службы, были автоматизированы многие функции комплекса, внедрены автоматический режим работы ПВД и новый контроллер аккумуляторной батареи, повышающий ее эксплуатационные характеристики повышены механическая прочность и надежность в эксплуатации крыла и управляющих элементов.