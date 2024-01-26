Лаврентьев: США хотят нанести РФ максимальный ущерб руками оппозиции Сирии

Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Соединённые Штаты поставили задачу перед сирийской вооружённой оппозицией нанести максимальный ущерб военному контингенту России в Сирии.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Американцы ставят задачи своим подопечным из числа сирийской вооружённой оппозиции по нанесению максимального ущерба российскому воинскому контингенту в Сирии», — сказал собеседник агентства.

По словам Лаврентьева, такие задачи ставят не только оппозиции на юге Сирии, но и тем, кто в настоящее время находится в идлибской зоне деэскалации.

Он добавил, что поддержка оппозиционных сил Сирии со стороны Вашингтона заключается в том, что США поставляют им современное оружие и беспилотники.