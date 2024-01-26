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Мобилизация: последние новости на сегодня 26 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 января 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 26 января 2024 о частичной мобилизации в России
© РИА Новости

Создан самый быстрый на СВО дрон-конвертоплан

О создании беспилотного аппарата «Ловкий» заявили в компании «Хардберри-РусФактор», он может летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех остальных дронов, которые используют в зоне специальной военной операции. Об этом пишет газета «Известия».

Как подчеркнул глава компании Алексей Герман, на отечественном рынке не существует аналогичных машин. Новый дрон способен развивать скорость до 160, а при необходимости до 200 километров в час. В воздухе устройство двигается по законам аэродинамики как самолет. К тому же этот беспилотный летательный аппарат расходует на 70% меньше энергии по сравнению с любым дроном.

Региональные меры поддержки всех категорий участников СВО предлагают уравнять

Уравнять права всех категорий участников специальной военной операции предложили в РФ. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ, доброволец, участник спецоперации Максим Григорьев, который считает, что добровольцы, контрактники и мобилизованные из одного региона должны получать одинаковую поддержку. Об этом пишет «Российская газета».

Он указал, что часто военнослужащие, который сражаются на Украине, могут быть родом из одного и того же региона, но в зависимости от статуса получать совершенно разную по объему поддержку. Григорьев считает это несправедливым и призвал исправить это. По его мнению, к чрезмерной нагрузке на региональный бюджет уравнение прав всех участников специальной военной операции не приведет.

Челябинский губернатор Текслер встретился с семьями погибших на СВО

С семьями жителей региона, погибших в ходе специальной военной операции, встретился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

«Встретился с семьями павших военнослужащих. Делаю это регулярно, чтобы убедиться в том, что семьи наших героев ни в чем не нуждаются», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что у каждой семьи и у каждого бойца своя история. Все солдаты, чьи родные присутствовали на встрече, получили Орден Мужества.

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