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В Забайкалье военного приговорили к 5,5 года колонии за самовольный уход из части

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 5 годам и 6 месяцам колонии за самовольный уход из воинской части почти на 3 месяца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

В Забайкалье военного приговорили к 5,5 года колонии
© РИА Новости

"Военнослужащий с целью временно уклонится от исполнения обязанностей военной службы, желая решить личные проблемы, 20 мая 2023 года самовольно оставил воинскую часть. <…> Суд назначил [ему] наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Мужчина знал, что его разыскивает командование части. Он сам прибыл в военную комендатуру 11 августа.

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