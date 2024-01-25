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В Минобороны заявили о сбитых снарядах ВСУ над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило о двух сбитых снарядах ВСУ над Белгородской областью. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В Минобороны заявили о сбитых снарядах ВСУ над Белгородской областью
© РИА Новости

Отмечается, что снаряды были сбиты с помощью системы ПВО. Согласно сообщению министерства, украинские снаряды были выпущены из системы залпового огня RM-70 Vampire.

«Сегодня около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — рассказали в Минобороны.

Ранее в Минобороны рассказали о трех сбитых БПЛА ВСУ в небе над Брянской областью.

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