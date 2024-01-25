Politico узнала о причастности СБУ к атаке на завод в Туапсе

Служба безопасности Украины (СБУ) использовала беспилотники для удара по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Туапсе. Об этом сообщает европейское бюро газеты Politico со ссылкой на украинские источники.

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«СБУ наносит удары вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые не только важны для российской экономики, но и обеспечивают топливом войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа ведется», — заявил изданию неназванный украинский чиновник.

По словам источника Politico в правоохранительных органах Украины, подобные атаки сильно влияют на российский экспорт и сокращают ресурсы, которые РФ может потратить на вооруженные силы.

Как отмечает издание, официально СБУ редко берет на себя ответственность за удары вглубь территории России.