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Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
© globallookpress.com

"За последний час танки Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе [населенных пунктов] Тейр-Харфа и Аит-эш-Шааб", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, истребители ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам "Хезболлах" в районе ливанского населенного пункта Кафр-Килла и наблюдательному посту шиитской организации районе Блиды.

"Некоторое время назад артиллерия Армии обороны Израиля также нанесла удар по району Эз-Захиры", - отметили военные.

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