Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
Израильские военные нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За последний час танки Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе [населенных пунктов] Тейр-Харфа и Аит-эш-Шааб", - говорится в сообщении.
Кроме того, добавили в пресс-службе, истребители ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам "Хезболлах" в районе ливанского населенного пункта Кафр-Килла и наблюдательному посту шиитской организации районе Блиды.
"Некоторое время назад артиллерия Армии обороны Израиля также нанесла удар по району Эз-Захиры", - отметили военные.