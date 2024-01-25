Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана . Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последний час танки Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе [населенных пунктов] Тейр-Харфа и Аит-эш-Шааб", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, истребители ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам "Хезболлах" в районе ливанского населенного пункта Кафр-Килла и наблюдательному посту шиитской организации районе Блиды.