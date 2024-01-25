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Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии эффективность контрбатарейной борьбы. Соответствующая видеозапись появилась у него на странице во «ВКонтакте».

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
© РИА Новости

По словам Медведева, основной повесткой заседания стало обсуждение реальной ситуации в части производства наиболее востребованных образцов военной техники.

«Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы», — добавил он.

Зампред Совбеза РФ добавил, что в первую очередь речь пойдет о разработке и производстве радиолокационных систем и артиллерийской разведки.

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