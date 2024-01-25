Китай продолжает критиковать Североатлантический альянс. Минобороны КНР назвало НАТО ходячей военной машиной, сеющей беспорядок в мире. Это блок, по гипотезе ведомства, несёт хаос всюду, где бы ни появился. Об этом объявил заинтересованной общественности на брифинге в четверг У Цянь (Официальный представитель оборонного министерства Китайской Народной Республика). О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории РИА Новости.

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Раньше Йенс Столтенберг (Генеральный секретарь НАТО), выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в очередной раз заявил, что союз носит якобы региональный характер. Более того, он и продолжит оставаться таковым, несмотря на попытки Запада переключить деятельность альянса на Азию. Он также добавил, что не Североатлантический альянс движется в Азию, а Китайская Народная Республика приближается в Африке, Арктике в вопросах контроля за критически важными сооружениями. Всё это, на взгляд генерального секретаря, имеет значение для безопасности оборонного блока НАТО.

У Цянь обратил внимание на неподобающие заявления генсека Североатлантического альянса по поводу Поднебесной. Будучи региональной военной организацией, альянс НАТО развязывал войны и принимал в них участие с момента своего создания.

Он заметил, что в последнее время союз продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанской области. При этом он употребляет термин “китайская угроза”, которой, на взгляд дипломата, не существует. Он использует это для провоцирования блокового противостояния, а также ставит под угрозу региональную безопасность.