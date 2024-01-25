На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции и сына хорватского боевика

На Украине в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове 17 января был ликвидирован лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери, а вместе с ним — сын известного хорватского боевика Петра Дукарича Эрик. Такую информацию опубликовал Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

«Эрнесто Барбьери. Он считался лучшим снайпером Франции. Некоторое время служил в элитном альпийском охотничьем батальоне. 6 марта 2022-го решил возобновить службу и присоединился к иностранному легиону, где также был снайпером», — указано в сообщении.

Канал поделился информацией и про других наемников, связанных с французскими спецслужбами. Один из них — пехотинец и водитель бронетехники Эрик Дукарич. Его отец принимал активное участие в войне за независимость Хорватии в составе бригады Tigrers. Весной 2022 года Дукарич-младший отправился на Украину.