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Politico: Евросоюз не в состоянии защититься от России в случае конфликта

Евросоюз не в состоянии противостоять России в случае потенциального конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов. Портал отмечает, что Россия по-прежнему превосходит европейские страны НАТО по количеству танков, артиллерийских систем и самолётов.

Politico: ЕС не в состоянии защититься от России в случае конфликта
© globallookpress.com

«Европа не просто не готова к войне, она к ней не готовится и сейчас», — сказал эксперт Германского общества внешней политики Беньямин Таллис.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, со своей стороны, добавил, что «у европейцев нет возможности защититься».

Как отмечал президент России Владимир Путин, у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

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