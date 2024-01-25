Politico: ЕС не в состоянии защититься от России в случае конфликта

Politico: Евросоюз не в состоянии защититься от России в случае конфликта
Евросоюз не в состоянии противостоять России в случае потенциального конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов. Портал отмечает, что Россия по-прежнему превосходит европейские страны НАТО по количеству танков, артиллерийских систем и самолётов.
«Европа не просто не готова к войне, она к ней не готовится и сейчас», — сказал эксперт Германского общества внешней политики Беньямин Таллис.
Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, со своей стороны, добавил, что «у европейцев нет возможности защититься».
Как отмечал президент России Владимир Путин, у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.