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Российский спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными ЗРК

Российский спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия».

Российский спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными ЗРК
© РИА Новости

Подразделения спецназа получат мобильные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1» и зенитные комплексы «Гибка», установленные на шасси бронеавтомобилей «Тигр». Вооружения предназначены, в частности, для действий в глубине обороны противника и противодействия беспилотникам.

«Это, несомненно, увеличивает возможности спецназа в условиях, когда ему приходится сталкиваться с диверсионными группами противника, с техникой, в какой-то степени с вертолетами и самолетами», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По оценке полковника Александра Перенджиева, «речь идет о смене тактики», поскольку теперь «удары наносятся не просто стрелковым оружием, а более мощными средствами».

В январе ТАСС сообщил, что специалисты грозненского конструкторского бюро «Талламхо» разработали систему акустической разведки БУХ1а («Сова»), которую позиционируют как бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

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