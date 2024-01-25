В Сети опубликовали финальные кадры дерзкого подземного десанта российских бойцов в Авдеевке.

На видео бойцы, преодолев двухкилометровую трубу, в буквальном смысле выросли из-под земли в тылу ничего не подозревающего противника.

Напомним, эта фантастическая операция штурмовой бригады "Ветераны" готовилась длительное время. Обнаруженная года назад труба изначально была совершено непроходимой. Долгое пребывание в ней большой группы людей могло обернуться смертью из-за нехватки кислорода.

Понадобилось оборудовать вентиляцию, вырезать сваркой отверстия в металле. Чтобы заглушить звуки работ и отвлечь противника, на поверхности в это время устраивали минометные и артиллерийские обстрелы.