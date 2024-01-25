В Минобороны Китая заявили о подготовке к войне

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне и будет регулярно проводить операции по патрулированию вокруг Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь. Соответствующее заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства.

«Недавно командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая организовало регулярное совместное патрулирование боевой готовности с морскими и воздушными силами в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань с целью дальнейшего повышения фактического уровня боевой подготовки войск», — отметил представитель Минобороны.

У Цянь также добавил, что Пекин ставит перед собой задачи по защите национального суверенитета и территориальной целостности.