Появились новые видео подготовки подземного десанта в Авдеевку
Военкор Борис Рожин опубликовал новые видео подготовки подземного десанта на юге Авдеевки.
Чтобы штурмовая рота могла пройти два километра под землей по узкой трубе, понадобилось оборудовать вентиляцию, вырезать сваркой отверстия в металле. Чтобы заглушить звуки работ и отвлечь противника, на поверхности в это время устраивали минометные и артиллерийские обстрелы.
Трубу диаметром 0,8 метра на юге Авдеевки, выходящую в тыл подразделениям ВСУ, засевшим в гостиничном комплексе "Царская охота", разведчики диверсионно-штурмовой бригады "Ветераны" обнаружили еще год назад. Однако сразу пустить по ней штурмовой отряд оказалось невозможным - не хватало воздуха. Работы по переоборудованию заброшенного трубопровода в полноценный подземный ход продолжались несколько недель. Бойцам приходилось проводить многие часы в узкой трубе, по которой струилась ледяная вода. Когда тоннель был готов, его залило осенними дождями. И только к январю все сложилось так, как надо.
"На другом конце трубы противник еще не догадывается, что справедливость уже дышит в затылок. У разведчиков к этому моменту уже все рассчитано: сколько минут понадобится на преодоление более чем двух километров под землей, маршруты вражеских дозорных и их численность, расположение наблюдательных пунктов. Все роли распределены, как ноты, позади многие сотни часов тяжелейшей работы - осталось лишь сыграть симфонию", - пишет Рожин.
Концерт получился, что надо: 150 штурмовиков неожиданно появились в тылу у гарнизона ВСУ. Враг был деморализован, не смог организовать сопротивления и был частично перебит, частично взят в плен. Комплекс "Царская охота" и дачные кварталы на юго-западе Авдеевки перешли под контроль России.