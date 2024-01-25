Появились новые видео подготовки подземного десанта в Авдеевку

Чтобы штурмовая рота могла пройти два километра под землей по узкой трубе, понадобилось оборудовать вентиляцию, вырезать сваркой отверстия в металле. Чтобы заглушить звуки работ и отвлечь противника, на поверхности в это время устраивали минометные и артиллерийские обстрелы.

Трубу диаметром 0,8 метра на юге Авдеевки, выходящую в тыл подразделениям ВСУ, засевшим в гостиничном комплексе "Царская охота", разведчики диверсионно-штурмовой бригады "Ветераны" обнаружили еще год назад. Однако сразу пустить по ней штурмовой отряд оказалось невозможным - не хватало воздуха. Работы по переоборудованию заброшенного трубопровода в полноценный подземный ход продолжались несколько недель. Бойцам приходилось проводить многие часы в узкой трубе, по которой струилась ледяная вода. Когда тоннель был готов, его залило осенними дождями. И только к январю все сложилось так, как надо.