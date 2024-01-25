Российские военные уничтожили 9 беспилотников ВСУ и пункт управления ими

Подразделения группировки «Запад» российских войск уничтожили на Купянском направлении девять украинских беспилотных летательных аппаратов, три миномета, пункт боепитания и пункт управления дронами. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечается, что для ударов использовались средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В результате удалось уничтожить девять БПЛА: пять «Фурий», два «Лелека-100» и две «Валькирии».

Также российские военные подбили три миномета, пункт боепитания и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Зыбинский напомнил, что за прошедшие сутки ВСУ на Купянском направлении лишились до 175 военнослужащих, двух танков, пяти автомобилей, самоходной пушки «Гиацинт-С» и четырех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Одну из «Гвоздик» поразил расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» под командованием командира Алексея Таранина.

Также сообщалось, что российские САУ «Гвоздика» на Южно-Донецком направлении нанесли удары по бронетехнике и живой силе ВСУ.