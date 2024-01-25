Политолог: 2024 год станет переломным для России в зоне СВО

Политолог Дмитрий Раевский допустил, что 2024 год станет переломным для России в зоне специальной военной операции на Украине . Комментируя ситуацию интернет-изданию « Подмосковье сегодня», эксперт подчеркнул, что российские войска в условиях сухих дорог смогут сделать прорыв.

Необязательно под Авдеевкой — есть и другие места, где это можно сделать. Во-первых, ВС РФ серьезно преобладает в живой силе и технике, боеприпасах, системах наблюдения. Во-вторых, у [ВСУ] как раз с этим проблемы: ни боеприпасов, ни мотивации воинов, — пояснил политолог.

Он отметил, что среди бойцов ВСУ преобладают пожилые и женщины, которые не могут держать оборону. Кроме того, политолог уточнил, что они часто самовольно покидают позиции из-за дефицита еды, воды и боеприпасов. По словам Раевского, если земля промерзнет, ВС РФ смогут нанести серьезный удар. Если же этого не случится, придется ждать до апреля, но даже в таком случае преимущество останется на стороне российской армии, уверен эксперт.