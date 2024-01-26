В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».

Как сказал гендиректор компании Алексей Герман, БПЛА «Ловкий» сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 км в час, он взлетает как обычный квадрокоптер, потом самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет, передает РИА «Новости».

Как рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев, «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 % меньше энергии, чем другой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

Дальность полета и передачи данных дрона – до 50 км, высота полета – до 5 км, продолжительность – 1,5 часа. Для запуска беспилотника катапульта не требуется, благодаря чему его может обслуживать один оператор. Экспериментальный образец «Ловкого» передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали.

По его словам, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками «РусФактора». Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.