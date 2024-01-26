Тайвань утверждает, что два летательных аппарата КНР вошли в зону его ПВО

Оборонное ведомство Тайваня утверждает, что два летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО острова. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу в X (ранее Twitter).

"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск) в районе Тайваня было обнаружено 10 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК. Два из обнаруженных летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня", - отмечается в заявлении. Военные Тайваня следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы для ответа, говорится в сообщении.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.