В России создали возвращающийся при потере связи беспилотник

В России создали возвращающийся в точку старта при потере связи с оператором в условиях радиоэлектронного противодействия беспилотный летательный аппарат мультироторного типа. Об этом РИА Новости сообщили в конструкторском бюро (КБ) «МиС».

Отмечается, что возвращение дрона в точку старта обеспечивает разработанная инженерами КБ система «Поводырь», использующая принципы инерциальной навигации.

«Данная система предназначена для существенного увеличения работоспособности дронов в условиях радиоэлектронной борьбы», — добавили в организации.

Выполненный по схеме гексакоптера «МиС-35» имеет систему складывания для транспортировки, грузоподъемность до 4,5 килограмма, максимальную скорость полета 63 километра в час, максимальное время полета с нагрузкой 32 минуты.