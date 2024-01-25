МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ в зоне проведения СВО

Экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали ротацию и уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"Получив данные о выявленном месте скопления личного состава националистов, расчет боевой машины оперативно выдвинулся к позиции ведения огня. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы навелись на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение. Затем, скорректировав орудие, военнослужащие вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что контроль поражения целей был проведен с помощью беспилотного летательного аппарата, передающего изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.

"Град" - советская и российская РСЗО калибра 122 мм. Предназначена для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений противовоздушной обороны и объектов тыла.