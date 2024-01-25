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В КНДР произвели первые испытания новой крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31"

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) произвела первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасар-3-31". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ссылаясь на пресс-службу Главного управления ракетостроения страны.

В КНДР провели испытания новой крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31"
© Министерство обороны России/РИА «Новости»

"Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран", - подчеркнули в ведомстве. Как отмечается в материале, новая ракета пока находится на стадии разработки, а прошедшие тестирования проводились в целях "беспрерывного процесса обновления систем вооружений" Северной Кореи. "Запуск не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", - сказано в публикации.

Дополнительной информации пока не сообщается. Накануне Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет. В Сеуле заявили, что детали происшедшего анализируются разведками Южной Кореи и США.

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