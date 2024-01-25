В КНДР провели испытания новой крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31"

"Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран", - подчеркнули в ведомстве. Как отмечается в материале, новая ракета пока находится на стадии разработки, а прошедшие тестирования проводились в целях "беспрерывного процесса обновления систем вооружений" Северной Кореи. "Запуск не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", - сказано в публикации.