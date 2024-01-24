США начали крупнейшие учения со времен холодной войны

Десантный корабль ВМС США Gunston Hall покинул порт в среду, 24 января. Его выход в море ознаменовал начало крупнейших учений НАТО со времен холодной войны, пишет Reuters.

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В Steadfast Defender, по данным агентства, примут участие порядка 90 тыс. военнослужащих из США и других стран Североатлантического альянса. Кроме того, в маневрах будут задействованы свыше 50 военных кораблей различных типов, более 80 самолетов, 133 танка и 533 БМП.

В ходе учений будут отработаны сценарии обороны стран НАТО от сильного регионального противника.

Журналисты пояснили, что спикеры альянса не упомянули России в пресс-релизе о маневрах и на брифингах. Вместе с тем, доктрина НАТО определяет РФ «как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности членов блока». Кроме того, учения проводятся на фоне масштабного конфликта на Украине.

«НАТО сегодня начала свои крупнейшие военные учения с 1988 года, в которых приняли участие 90 000 человек личного состава в Северной Атлантике и Европе», — подчеркнул в соцсетях представитель альянса Матиас Эйхенлауб.