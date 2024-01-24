Эсминец США отразил ракетную атаку хуситов на контейнеровоз

Эсминец УРО USS Gravely в Аденском заливе отразил ракетную атаку хуситов на американский контейнеровоз M/V Maersk Detroit. Об этом пишет портал Atlas News со ссылкой на пресс-службу Центрального командования США.

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Инцидент произошел 24 января в 14:00 по местному времени (совпадает с московским).

По данным портала, хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты по торговому судну. Одна из них упала в море, а две другие были успешно поражены и сбиты расчетами эсминца, рассказали в пресс-службе.

Журналисты пояснили, что официальных заявлений о причастности к атаке от хуситов пока не поступало.

Напомним, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) начало нападения на суда в Красном море 19 ноября. За два месяца боевики осуществили десятки атак на торговые и военные суда.