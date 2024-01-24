Ил-76: характеристики, использование и катастрофы

Военный самолет Ил-76 является настоящей легендой отечественной авиапромышленности. Впервые поднявшись в воздух еще более 50 лет назад, этот воздушный «грузовик» остается основой военно-транспортной авиации России, грузоперевозок и гуманитарных миссий.

Характеристики и применение

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Ил-76 стал первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями. Первый полет состоялся 25 марта 1971 года, спустя четыре года после начала работ по его проектированию.

В 1973 году самолет совершил первый серийный полет с аэродрома ташкентского завода и был взят на вооружение. До 2010 года серийное производство официально базировалось в Ташкенте, однако в 2010 году его перенесли в Россию на завод «Авиастар-СП» в Ульяновске. Всего за более чем 50 лет было произведено 957 Ил-76 различных модификаций.

В зависимости от модификации самолет способен поднимать в воздух грузы массой от 28 до 60 тонн. Дальность полета при полной загрузке составляет от 3,6 тысяч до 4,2 тысяч километров с крейсерской скорость от 770 до 800 км/ч. Транспортник оснащен наклонной грузовой рампой, которая может выполнять роль трапа для загрузки различной техники — в том числе и средних танков. Все кабины Ил-76 герметизированы — это дает возможность перевозить не только грузы, но и людей. На борт можно загрузить до 145 солдат в однопалубном или до 225 солдат при двухпалубном исполнении одновременно со снаряжением. Используется «грузовик» и для сброса десанта, в том числе и с техникой — одновременно с солдатами в один самолет можно погрузить до трех единиц БТР, БМД или ГАЗ-66.

Отметим, что применяется Ил-76 не только в военном деле. Самолет используется в различных целях спасателями МЧС, в гуманитарных миссиях, а также для доставки грузов в труднодоступные места — например, на дрейфующие научные станции в Северном Ледовитом океане. Кроме того, модификация Ил-76КТ служила тренировочной базой для советских и российских космонавтов, которые учились вести себя в условиях невесомости.

Последняя модификация — Ил-76МД-90А

Наиболее современной модификацией транспортника является Ил-76МД-90А, который производится на ульяновском заводе «Авиастар-СП». Воздушное судно полностью состоит из отечественных комплектующих и работает на российских системах. Одна из главных особенностей — более мощные двигатели. Это позволяет перевозить до 60 тонн груза на внушительное расстояние до 4 тысяч километров.

Ежегодно на заводе собирают до 18 самолетов. Как отмечали в Минобороны РФ, парк новых и модернизированных Ил-76МД-90А к 2030 году должен превысить 250 машин.

Катастрофы с участием Ил-76

К сожалению, столь массово используемый самолет периодически попадал в авиакатастрофы. Первая подобная трагедия произошла 21 ноября 1979 года в Витебске — тогда во время тренировочного ночного полета Ил-76 потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились семь человек, все они погибли.

Еще одна крупная катастрофа произошла в армянском Ленинакане 11 декабря 1988 года. Самолет, который участвовал в спасательной операции после Спитакского землетрясения, врезался в гору при заходе на посадку. На борту находились 78 человек, из которых выжил только один. Спустя год случилась другая крупная авария — у транспортника при заходе на посадку в аэропорте Баку разрушился двигатель. Ил-76 рухнул в воду, не долетев всего 4 километра до ВПП. Погибли 57 человек.

В 2003 году Ил-76, который принадлежал Корпусу стражей исламской революции (КСИР) разбился при заходе на посадку под иранским Керманом. На борту находились 257 пассажиров и 18 членов экипажа, никто не выжил. В 2018 году произошла схожее крушение, но уже с алжирским самолетом — тогда погибли 257 человек.