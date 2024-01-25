МО Эстонии: линия обороны на границе с РФ не связана с угрозой войны

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью порталу Postimees, что создание прибалтийскими странами "линии обороны", в рамках которой Эстония намерена построить 600 бункеров на границе с Россией, не связано с реальной угрозой войны.

© Depositphotos

"У нас нет реальной угрозы. Если мы говорим о бункерах, это не значит, что будет война", - заявил Певкур на русском языке.

По словам министра, к работам планируется приступить в ближайшие месяцы. В мае-июне Эстония намерена строить первые бункеры.

"Дальше все будет зависеть от того, как быстро мы сможем получать согласия владельцев [земли]", - сказал Певкур.

Министр пояснил, что "в случае необходимости" на "линии обороны" могут быть развернуты противотанковые заграждения, однако власти прибалтийских республик пока не рассматривают другие меры по укреплению границы.

До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что строительство линии обороны Балтии на территории страны может длиться ближайшее десятилетие. По его словам, уже произведены предварительные расчеты стоимости строительства оборонительной линии, однако они еще будут уточняться. 19 января сообщало, что Эстония, Латвия и Литва договорились о создании "линии обороны" на границе с РФ.