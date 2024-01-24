США нашли рычаг давления на Турцию для принятия Швеции в НАТО

Одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО является важным фактором для разрешения продать Анкаре самолеты F-16. Об этом заявил телеканалу TRT представитель Госдепа. По его словам, такое условие выдвинули члены американского конгресса.

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Президент США Джо Байден давно дал понять, что поддерживает модернизацию турецкого парка F-16, которая является вкладом в оперативную совместимость с НАТО. Конгрессу принадлежит ключевая роль в продажах вооружения [за рубеж]. Некоторые члены Конгресса публично заявили, что для поддержки продажи Турции F-16 важно, чтобы она одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО, — сказал собеседник TRT.

Минувшей ночью стало известно, что члены Великого национального собрания Турции (парламента) одобрили проект закона, который предусматривает ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Из 346 депутатов за инициативу высказались 287, 55 были против, четыре парламентария предпочли воздержаться.

Решение турецкого парламента вступит в силу, когда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подпишет соответствующий указ. У него есть право рассматривать подписание документа в течение 15 дней.