"Сегодня характеристики "Циркона" крайне высоки, и, конечно, для его перехвата требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО. На мой взгляд, <...> сегодня "Циркон" - это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага", - сказал он.