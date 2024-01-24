$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

В КТРВ заявили, что гиперзвуковой "Циркон" способен преодолеть почти любую ПРО врага

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" способен преодолеть почти любую противоракетную (ПРО) или противовоздушную (ПВО) защиту противника. Об этом сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня характеристики "Циркона" крайне высоки, и, конечно, для его перехвата требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО. На мой взгляд, <...> сегодня "Циркон" - это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага", - сказал он.

Военные новости
Видео
Борис Обносов
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"