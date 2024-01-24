В России создали вездеходы для мобильных боевых групп «Сарацин»

«Мобильность «Сарацина» достигается в том числе и за счет того, что и класс защиты у него «нулевой». Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность – все они пробиваются не только дронами, но и кумулятивными снарядами», – пояснил разработчик.