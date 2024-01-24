Израиль и ХАМАС согласны на перемирие на месяц

Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились обменять заключенных и пленных в рамках режима прекращения огня в течение месяца, однако ХАМАС тормозит дальнейшие переговоры по этому вопросу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Неназванное официальное лицо в беседе с изданием сообщило, что последний этап переговоров под эгидой Египта, Катара и США о режиме прекращения огня стартовал 28 декабря. С тех пор получилось достичь договоренности по продолжительности перемирия примерно в 30 дней.

«Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц», — пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на источники также сообщает, что ХАМАС отказывается двигаться дальше в этих переговорах, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал свою недавнюю дискуссию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что она носила «частный характер», а сам он не настаивал на введении перемирия в секторе Газа.