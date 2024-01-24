Пентагон назвал условие для прекращения операций США в Красном море

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Необходимость ударов США по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" отпадет, если хуситы прекратят атаки на торговые суда, но сейчас мятежники расплачиваются за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"В середине ноября [2023 года] хуситы начали эти атаки, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны международного сообщества, несмотря на то что было заявление от 14 стран, включая США, в котором говорилось о последствиях, они приняли решение это сделать. Говоря риторически, разве за это не должно быть расплаты? За такое нужно расплачиваться, - сказал Райдер. - И эта расплата приходит сейчас не только в виде экономических и дипломатических мер, но в данном случае в виде физических мер, чтобы снизить, ослабить и разрушить их возможности осуществлять эти атаки. Если они прекратят проводить эти атаки, необходимости в этом не будет".

Представитель Пентагона отметил, что главная задача, которую ставят перед собой США, заключается в том, чтобы "обеспечить безопасность в Красном море и Аденском заливе, а также прекратить атаки на международное сообщество". "Мы будем продолжать уделять этому особое внимание, но, повторюсь, у нас нет никакого желания или намерения идти на эскалацию. Мы просто хотим, чтобы международное сообщество могло беспрепятственно и безопасно пользоваться этими международными морскими путями", - подчеркнул он.