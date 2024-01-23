Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал поставить Украине Taurus

«Я не думаю, что какое-либо недоверие к Украине оправдано, когда речь заходит о поставке Taurus (...) Украина получила много оружия, которое она могла бы использовать против военных объектов в России. Но она этого не сделала. Почему тогда сейчас такое предположение?» — заявил он.