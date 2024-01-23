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Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

Страны, входящие в Североатлантический альянс, нарушают международные обязательства, заявил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
© globallookpress.com

Ревенко отметил, что государства НАТО декларируют приверженность выполнению Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Вместе с тем, добавил он, действия стран блока «вызывают как минимум непонимание».

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Так, альянс намеревается провести крупнейшие за десятилетия маневры, привлечь к ним 90 тыс. военнослужащих, но так и не прислал Белоруссии ни официального уведомления, ни приглашения.

Кроме того, заметил помощник министра, Варшава намеревается провести учения «Драгун-2024», в которых будет задействовано большое количество солдат и офицеров, но также проигнорировала свои обязательства по международным договорам.

«Такой подход не имеет ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе», — подчеркнул Ревенко.

Ранее в НАТО сообщили, что альянс начнет в ближайшее время масштабные маневры Steadfast Defender-2024, во время которых в течение нескольких месяцев будет отрабатываться сценарий противостояния с сильным соперником.

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