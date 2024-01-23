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В Литве рассказали о новой мотопехотной дивизии

Новая мотопехотная дивизия Вооруженных сил Литвы получит на вооружение танки Leopard 2. Об этом сообщил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас, цитирует ТАСС.

В Литве рассказали о новой мотопехотной дивизии
© Lenta.ru

«Основу дивизии составит танковый батальон, в который будет преобразован батальон гусаров имени короля Миндаугаса», — заявил он.

Отмечается, что поставить немецкие танки на вооружение дивизии решил литовский Госсовет обороны. Литве предстоит приобрести эти боевые машины.

Как отметил Анушаускас, планируется сформировать артиллерийский полк, а батальон противовоздушной обороны (ПВО) и инженерный батальон переформируют до уровня полков, чтобы включить их в состав дивизии.

Ранее Госсовет обороны Литвы одобрил закупку у Германии Leopard 2. Отмечалось, что это самые эффективные танки, соответствующие критериям, установленным страной. Минобороны должно начать переговоры как с производителями в Германии, так и с организациями в других государствах, которые могли бы продать боевые машины.

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