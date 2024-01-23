ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении боев в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло предложение Израиля прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при условии освобождения всех заложников. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного египетского чиновника высокого ранга.

Ранее о договоренности сообщал американский портал Axios. По его информации, Израиль передал свое предложение через катарских и египетских посредников. Источник AP в Египте подтвердил информацию портала и указал, что по плану радикалы должны были освободить израильских заложников, а Израиль - удерживаемых палестинцев. Кроме того, руководители ХАМАС, если бы это предложение было принято, могли бы беспрепятственно уехать в другие страны.

По словам собеседника агентства, ХАМАС отвергло предложение Израиля и заявило, что не станет освобождать заложников, пока еврейское государство не прекратит наступление на Газу и не выведет свои войска. Египетский чиновник подчеркнул, что Каир и Доха разрабатывают "многоступенчатое предложение" и пытаются преодолеть разногласия между сторонами.