Новый имитатор наземного ядерного взрыва разработали в России

Как говорится в описании к патенту, использование этой разработки позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия, а также подразделений радиационной, химической, биологической наземной разведки по определению параметров и засечке эпицентра ядерного взрыва. Об этом пишет ТАСС . В описании отмечается, что цель полезной модели заключается в обеспечении наглядной имитации визуальных признаков - ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва.

Новый имитатор будут использовать вместо старого ИУ-59, который морально устарел и запрещен к эксплуатации. В описании к патенту говорится и о другом аналоге - имитационной авиабомбе ИАБ-500. Она предназначена для имитации боевого применения специального боеприпаса РН-24. Но разработали ее только для фронтовой авиации, поэтому использование для тренировки войсковых подразделений радиационной, химической и биологической разведки считали экономически не целесообразным - затраты во много раз превышали полученный результат. Образец ИАБ-500 сняли с вооружения в 1984 году, его больше не производят.