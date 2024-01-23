МО РФ сообщило о нанесении группового удара по ВПК Украины

«Сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества», — говорится в сводке министерства. ТАСС

Военная хроника ранее сообщила о массированном ракетном ударе по объектам на Украине. По данным мониторинговых каналов, взрывы раздаются в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире. RT на русском